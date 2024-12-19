Рустам Минниханов знает о мошенничестве с ИЖС, о котором рассказали президенту России на прямой линии

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов знает о проблеме жителей республики, которые стали жертвами мошенников, оформивших ипотеку с господдержкой на строительство ИЖС, но не выполнивших своих обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

В мае этого года в республике были поданы жалобы на неисполнение своих обязательств застройщиком ООО «Таунхаусы и дома». В связи с этим Рустам Минниханов попросил правоохранительные органы проверить подрядчика. Стало известно, что речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов, договоров долевого участия нет. Потерпевшие не подпадают под категорию обманутых дольщиков.

В апреле 2024 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемыми стали четыре человека. Двоих поместили под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. На имущество обвиняемых в размере 38 млн руб. наложен арест. Дальнейшие действия будут проводиться согласно закону.

Напомним, сегодня на прямой линии президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос об этой проблеме в Татарстане. Он указал на механизм эскроу-счетов, предназначенный для защиты средств граждан при строительстве жилья, и задал вопрос о том, куда именно мошенники перевели деньги. Путин подчеркнул, что ИЖС также подпадает под действие этой системы защиты. Президент заявил, что не владеет всей информацией о конкретном случае в Татарстане, но потребовал предоставить дополнительные данные.

Галия Гарифуллина