Путин назвал обман дольщиков в Татарстане «жульнической операцией»

По данным следствия, с февраля 2023 года пострадали более 100 семей

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назвал обман дольщиков застройщиками в Татарстане «жульнической операцией». Такое заявление он сделал на совещании с членами правительства, комментируя вопрос, поднятый на прямой линии в декабре 2024 года.

Напомним, на прямой линии журналист из Татарстана задала вопрос о поддержке обманутых участников индивидуального жилищного строительства (ИЖС). После этого глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку деятельности застройщика ООО «Таунхаусы и дома», в результате чего было возбуждено уголовное дело.

— Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в республике действуют механизмы защиты прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов, однако они не распространяются на ИЖС. Дело в том, что действие эскроу-счетов в сфере ИЖС согласно законодательству вступит в силу только с 1 марта 2025 года.

По данным следствия, от мошеннических действий компании «Таунхаусы и дома» в Татарстане с февраля 2023 года пострадали более 100 семей.

Рената Валеева