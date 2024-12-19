Путин отреагировал на вопрос о ситуации в Татарстане, где сотни семей стали жертвами мошенников

Фото: Максим Платонов

Путин отреагировал на вопрос о ситуации в Татарстане, где сотни семей стали жертвами мошенников, оформивших ипотеку с господдержкой на строительство ИЖС, но не выполнивших своих обязательств.

Он указал на механизм эскроу-счетов, предназначенный для защиты средств граждан при строительстве жилья, и задал вопрос о том, куда именно мошенники перевели деньги. Он подчеркнул, что ИЖС также подпадает под действие этой системы защиты. Президент заявил, что не владеет всей информацией о конкретном случае в Татарстане, но потребовал предоставить дополнительные данные.

Путин заверил, что средства, собранные на эскроу-счетах (более 7 триллионов рублей, что составляет более 65% от необходимой суммы), обеспечат достройку жилья и никто из дольщиков не останется без квартиры. Он выразил уверенность в завершении строительства в 2025 году.

Анастасия Фартыгина