Лесные пожары 2024 года вызвали рекордный рост уровня углекислого газа

Фото: Реальное время

Лесные пожары, бушующие по всему миру в 2024 году, привели к росту уровня углекислого газа (CO2) в атмосфере, сообщил The Guardian.

По данным обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, концентрация CO2 достигла рекордных 427 ppm, что превышает уровень в 280 ppm, наблюдавшийся до начала крупномасштабного использования ископаемого топлива, ставшего катализатором климатического кризиса.

Ученые связывают резкий рост уровня углекислого газа в 2024 году не только с лесными пожарами, но и с продолжающимися выбросами от сжигания угля, нефти и газа, которые также достигли максимума.

По оценкам специалистов, лесные пожары освободили миллиарды тонн CO2, особенно в Америке. Число погибших в результате масштабных пожаров в Калифорнии достигло 25 человек.

Напомним, что в середине декабря в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров, что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км. В Анапе оценивают ущерб экосистеме региона, где сейчас погибают дельфины, птицы и другие черноморские обитатели.«Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Анастасия Фартыгина