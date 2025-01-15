Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии достигло 25

Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в Калифорнии достигло 25 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

Национальная метеорологическая служба США вновь объявила предупреждение о серьезной пожарной опасности в районах на юге штата из-за усиления ветра. Предупреждение действует до 15.00 местного времени в среду (02.00 четверга по Москве). Ранее оно было отменено из-за снижения скорости ветра.

По прогнозам метеорологов, в среду скорость ветра может достигать 24 м/с, что может привести к усилению существующих пожаров и возникновению новых очагов возгорания. Ожидается, что в четверг ветер стихнет и его скорость не превысит 13,4 м/с.



В штате действует режим масштабного бедствия.



Рената Валеева