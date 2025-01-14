Менее 10% россиян считает, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам

Фото: Максим Платонов

Считают, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам, лишь 9,7% россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

По мнению еще 30,3% респондентов, воспользоваться ипотекой можно только при наличии льготных государственных программ. Однако большинство опрошенных — 60% — уверены, что в нынешних условиях связываться с ипотекой вовсе не стоит.

При этом 60% россиян хотят улучшить свои жилищные условия. Хотят иметь свою собственную квартиру 22,6% респондентов, думают об увлечении жилплощади 19,4%, 7,1% — о переезде в другой город, 6% — о смене района, 5,7% заинтересованы в переезде из старого дома в новостройку.

Напомним, что, по данным «Яндекс Недвижимости», средняя однокомнатная квартира в новостройке Казани имеет площадь 38,7 кв.м и стоит 9,1 млн рублей. Чтобы среднестатистическому жителю Казани купить такую квартиру в ипотеку, ему придется накопить более 7 млн рублей, что составляет 77,4% от общей стоимости жилья, и использовать их в качестве первоначального взноса.



Елизавета Пуншева