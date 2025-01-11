В аэропорту Нижнекамска второй раз ввели временные ограничения

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Нижнекамска второй раз ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были установлены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Первый раз ограничения ввели в 8.00. Позже, в 19.30, их сняли.



Накануне в Приволжском федеральном округе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах. Ограничения установили в аэропортах Ижевска, Уфы и Кирова.

Анастасия Фартыгина