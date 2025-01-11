В аэропорту Нижнекамска второй раз ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска второй раз ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были установлены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Первый раз ограничения ввели в 8.00. Позже, в 19.30, их сняли.
Накануне в Приволжском федеральном округе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах. Ограничения установили в аэропортах Ижевска, Уфы и Кирова.
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