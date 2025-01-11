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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

19:30, 11.01.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Мария Зверева

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, что в Приволжском федеральном округе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах. Ограничения установили в аэропортах Ижевска, Уфы и Кирова.

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