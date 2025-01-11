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Еще в трех городах ПФО ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов

19:14, 11.01.2025
Еще в трех городах ПФО ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Максим Платонов

В Приволжском федеральном округе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах. Ограничения установили в аэропортах Ижевска, Уфы и Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасных условий полетов, что остается главным приоритетом.

Напомним, что в Нижнекамске и Казани также ввели ограничения.

    Анастасия Фартыгина

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