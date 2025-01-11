Еще в трех городах ПФО ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Максим Платонов

В Приволжском федеральном округе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах. Ограничения установили в аэропортах Ижевска, Уфы и Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасных условий полетов, что остается главным приоритетом.

Напомним, что в Нижнекамске и Казани также ввели ограничения.

Анастасия Фартыгина