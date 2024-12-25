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Казанских водителей припаркованных машин на Товарищеской просят убрать свои авто

12:41, 25.12.2024

Ночью коммунальщики будут вывозить снег с этой улицы

Казанских водителей припаркованных машин на Товарищеской просят убрать свои авто
Фото: предоставлено администрацией Вахитовского и Приволжского районов

Сегодня ночью в Казани будет производиться уборка и вывоз снега с улицы Товарищеской. Водителей припаркованных машин попросили убрать свои авто, чтобы не затруднять работу коммунальных служб.

— Так вы поможете нашим сотрудникам выполнить работы в разы эффективнее, — написали в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Ранее раис республики Рустам Минниханов дал поручения главам муниципальных образований и руководителям профильных ведомств по оперативной уборке снега с проезжей части и пешеходных зон.

Рената Валеева

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