Казанских водителей припаркованных машин на Товарищеской просят убрать свои авто

Ночью коммунальщики будут вывозить снег с этой улицы

Сегодня ночью в Казани будет производиться уборка и вывоз снега с улицы Товарищеской. Водителей припаркованных машин попросили убрать свои авто, чтобы не затруднять работу коммунальных служб.

— Так вы поможете нашим сотрудникам выполнить работы в разы эффективнее, — написали в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Ранее раис республики Рустам Минниханов дал поручения главам муниципальных образований и руководителям профильных ведомств по оперативной уборке снега с проезжей части и пешеходных зон.



Рената Валеева