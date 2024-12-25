Четверых жителей Татарстана осудили за мошенничество в размере 350 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане четверо жителей Менделеевска признаны виновными в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств, выделяемых на основании соцконтракта. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили условные сроки от 1,5 до 2,7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, преступление было совершено зимой 2023 года. Один из обвиняемых предложил своей знакомой и родственнице организовать хищение госпомощи. В результате женщина подготовила подложные документы, подтверждающие заключение соцконтракта на строительство теплиц.

На основании этих документов злоумышленнику выделили 350 тыс. рублей, которые он использовал по своему усмотрению, а затем отчитался о выполнении условий контракта с помощью фальшивых документов.



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Анастасия Фартыгина