Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
— В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.
23 декабря бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР.
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