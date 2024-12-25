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Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР

13:28, 25.12.2024
Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

— В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.

23 декабря бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР.

Рената Валеева

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