В Казани за 7 лет на крупные природоохранные мероприятия потратили 17 млрд рублей

Ряд крупных мероприятий реализован на средства национального проекта «Экология»

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Экологические мероприятия в столице Татарстана с 2018 по 2024 год включительно были профинансированы на 17 млрд рублей. 3,5 млрд из них — из республиканского бюджета, 13,5 млрд — из федерального. Эти подсчеты были приведены на предновогодней пресс-конференции министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александра Шадрикова.

Ряд крупных мероприятий реализованы на средства национального проекта «Экология»:

реконструкция биологических очистных сооружений Казани (7,57 млрд рублей);

рекультивация иловых полей (8,1 млрд рублей, завершится в 2025 году);

рекультивация Самосыровского полигона с активной дегазацией (872,2 млн рублей).

В рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» начато строительство гидротехнического сооружения «Новая Портовая». В 2024 году реализована первая часть первого этапа проекта, на это было выделено 333,4 млн рублей.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Казань сегодня стала и спортивной крупной столицей, и руководители стран БРИКС [сюда приезжали], такое серьезное мероприятие проходило. Мы должны соответствовать! То, что в Казань вложены такие цифры финансирования, 17 миллиардов, стало возможным благодаря национальному проекту «Экология», — прокомментировал эти данные Александр Шадриков. — Это и рекультивация иловых полей, и реконструкция очистных сооружений, и рекультивация Самосыровской свалки. На будущее у нас запланирован проект расчистки реки Ноксы — 27 километров мы должны полностью очистить в рамках федеральной программы «Вода России». Также начался проект берегоукрепления «Новая Портовая» — [берегоукрепление протянется] на 12 километров, в два ряда, каскадом.

Людмила Губаева