Раис Татарстана направил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшим 25 декабря 2024 года.

В своем обращении Минниханов подчеркнул, что республика с глубоким прискорбием восприняла эту печальную новость.

— Прошу передать соболезнования семьям, потерявших своих близких, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с братским народом, — написано в сообщении.



Напомним, что сегодня утром в аэропорту казахстанского Актау потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, следовавший по маршруту Баку — Грозный. Среди пассажиров этого рейса были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

Анастасия Фартыгина