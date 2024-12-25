Минниханов призвал вузы Татарстана стать исследовательскими центрами

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную предновогоднюю встречу с ректорами вузов и руководителями научных организаций республики. Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов подчеркнул, что в современных условиях роль науки и образования значительно возрастает. Он отметил, что важно не только достижение технологического лидерства, но и обеспечение суверенитета страны.

— У нас должна быть выстроена конкурентная система подготовки кадров. Наши вузы должны стать исследовательскими центрами, — заявил раис Татарстана.

Ректор КФУ и председатель Совета ректоров республики Ленар Сафин сообщил, что ключевым документом для вузов станет «Стратегия развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года». Цель этой стратегии — создание современной и гибкой образовательной системы, соответствующей потребностям страны для достижения суверенитета и технологического лидерства.

— Очень важно, что мы все в эту стратегию вписались. Здесь и инженерное направление, и многие другие направления, в которых у каждого есть свои конкурентные преимущества. В рамках данной программы будут меняться и приоритеты, и подходы. Это будет связано и с финансированием. Наша задача — всем попасть в эту стратегию, — подчеркнул Сафин.

Участники встречи также обсудили развитие образовательной и исследовательской инфраструктуры, а также университетских кампусов.

В настоящее время в Татарстане действует 120 организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками. В высших учебных заведениях республики обучаются 149 тысяч студентов, включая 22 тысячи иностранных граждан.

Рената Валеева