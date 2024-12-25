Минниханов: Татарстан должен выйти на самостоятельную генерацию технологий

Минниханов отметил, что «беспрецедентные внешние вызовы» кардинально изменили условия работы научно-образовательного комплекса

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета по образованию и науке, где подчеркнул необходимость переориентации отечественной экономики на самостоятельную генерацию технологий. Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов отметил, что «беспрецедентные внешние вызовы» кардинально изменили условия работы научно-образовательного комплекса.

— Мы взяли курс на переориентацию отечественной экономики от заимствования новых технологий за рубежом к модели, опирающейся на их самостоятельную генерацию, — заявил он.

Глава республики также подчеркнул, что уходящий год ознаменовался глубокой модернизацией отечественного сектора научных исследований и разработок. Он напомнил о принятии обновленной Стратегии научно-технологического развития, национальных целей до 2030 года, а также приоритетных направлений и перечня важнейших наукоемких технологий.

Объявляя 2023 год в Татарстане Годом научно-технологического развития, республика поставила цель вывести научно-образовательный комплекс на новый уровень готовности к решению жизненно важных задач для страны.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в рамках Года научно-технологического развития реализовано 131 мероприятие, более половины из которых направлены на создание профессиональных сообществ. Мероприятиями охвачено 400 тыс. человек, в основном школьники.

— Задача понятная — популяризация науки должна начинаться с образовательных организаций, — подчеркнула она. Фазлеева также отметила, что в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов Татарстан сохранил лидерские позиции, заняв 3-е место.

Президент Академии наук республики Рифкат Минниханов сообщил, что в этом году 20 пилотных регионов, включая Татарстан, разработали госпрограммы научно-технологического развития. На основе этих программ планируется обновить федеральную госпрограмму, включив в нее прорывные проекты и мероприятия регионов.

Рената Валеева