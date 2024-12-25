Эксперт предупредила о новогодних онлайн-открытках от мошенников

Кибермошенники стали использовать электронные открытки для обмана россиян, рассказала RT доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

— Фальшивые новогодние открытки — один из наиболее распространенных методов. При открытии такого сообщения пользователь рискует загрузить на свое устройство вирус, троянскую программу или другой зловредный код, а мошенники могут украсть личные данные пользователя, включая пароли, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию. Вредоносные программы могут также блокировать доступ к устройству, требуя определенной платы за восстановление данных. Такие атаки становятся все более распространенными, — пояснила она.

Максимова отметила, что необходимо проверять ссылки перед их открытием.

— Даже если сообщение пришло от знакомого, убедитесь, что ссылка ведет на надежный сайт. Мошенники часто подделывают URL-адреса, делая их похожими на настоящие, — предостерегла она.

Чтобы проверить ссылку, нужно навести курсор мыши на нее. На экране отобразится полный адрес сайта, добавила эксперт.

— Если есть разночтения — это может говорить о возможной угрозе, в этом случае лучше не переходить по ссылке и удалить сообщение. Обратите внимание на доменное имя — мошеннические сайты часто используют похожие названия с незначительными изменениями. Будьте осторожны с публичными Wi-Fi-сетями. Открытые сети могут быть использованы для перехвата данных, поэтому старайтесь не заходить на сайты и не вводить пароли в общественных местах, — заключила Максимова.

Елизавета Пуншева