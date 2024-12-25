Ильсур Метшин: «Главное — не потерять стройкомплекс и возможность покупать жилье»

Мэр Казани подвел итоги «эпохального» года и обозначил задачи на новый

Фото: Денис Гордейко/ предоставлено пресс-службой мэрии Казани

«Рекордным» и «эпохальным» назвал уходящий 2024-й мэр Казани, подводя итоги года на пресс-конференции, назвав череду крупных международных событий, включая ключевое — саммит БРИКС. Причем отсутствие недовольства горожан в те дни больше всего поразило градоначальника. Какой будет новая планка, когда начнут строить Соборную мечеть, где появятся другие «бомбические» локации и как город ответит на новые вызовы в транспортной, коммунальной и других сферах жизни казанцев — подробности в материале «Реального времени».

«Казань до БРИКСа и после — два разных города»

Открыв встречу с журналистами, казанский градоначальник отметил — текущий год «по многим параметрам был первым, рекордным и эпохальным». В Казани прошло много международных мероприятий, «но по количеству и значимости 2024 год превзошел все», подчеркнул Ильсур Метшин.

Золотой страницей в истории мирового спорта, по его словам, стали «Игры будущего», с которых начался год. За ними последовали Спортивные игры БРИКС, которые привлекли внимание всего мира. В Казани была создана Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+, на учредительное собрание приехали более 200 мэров, вице-мэров и лидеров ассоциаций муниципалитетов с населением 2,6 млрд человек. Следующая встреча пройдет в Иране и Бразилии. Но ключевым событием года, конечно, стал саммит БРИКС, который принял мировых лидеров 24 стран и шести международных организаций.

— Казань до БРИКСа и после него — это два разных города. Мы запустили крупные инфраструктурные объекты, 50 лет наши предшественники мечтали возвести и Вознесенский тракт, и Горьковское шоссе. Получили 85% нормативного состояния дорог, в среднем по России — 54%, мы серьезно опережаем. Построили три школы, три детсада, капитально много чего отремонтировали, сдали красавец театр им. Камала — это как красивый большой бриллиант в центре Казани, — отметил мэр.

Денис Гордейко/ предоставлено пресс-службой мэрии Казани

В городе построили 1,415 млн «квадратов» жилья

По его словам, город удачно заканчивает год, демонстрируя хороший рост по многим показателям. За 10 месяцев индекс промпроизводства в Казани составил 108,3%. Объем отгруженных товаров собственного производства — 650 млрд рублей (+21%). В общем объеме отгрузки 79% — продукция обрабатывающих отраслей, производство которой выросло на 19%. Основной вклад внесли предприятия ОПК. Объем валового территориального продукта по итогам года ожидается более 1,6 трлн рублей.

Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям города за 9 месяцев года увеличилась на 21% и превысила 89 тысяч рублей. По этому показателю Казань улучшила свои позиции среди городов-миллионников России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), переместившись за год с четвертого на третье место, а еще ранее она занимала седьмую строчку.

Отдельно мэр остановился на теме жилищного строительства. «В прошлом году, когда я сказал, что мы сдали 1,3 млн кв. м жилья, думал — это уже потолок. Мечта любого главы государства, региона или города — строить один квадратный метр жилья на человека. У нас 1,3 млн жителей, и в прошлом году мы впервые построили 1,3 млн «квадратов» жилья. Так же как и рождаемость, это лакмусовая бумажка для оценки состояния экономики. В этом году мы заканчиваем год с цифрой, вы это услышите впервые: Казань построила 1,415 млн кв. м жилья».

Денис Гордейко/ предоставлено пресс-службой мэрии Казани

«Серьезные люди из органов спрашивали»

По-прежнему серьезным вызовом для города остается транспортная реформа, необходимо решить ряд вопросов. Часть из них удалось снять в рамках БРИКС и благодаря поддержке республики — получили 39 новых МАЗов троллейбусов. «Я сам был на производстве, это машина мирового уровня с хорошим кондиционером, плавным ходом», сообщил Ильсур Метшин. Еще 127 новых автобусов появилось на дорогах Казани, которые были закуплены на условиях софинансирования. Итого общественный транспорт прирос на 4 млрд рублей.

В течение года было создано 18 общественных пространств, главным из которых стал Детский парк в центре Казани. По количеству построенных социальных объектов — 177 за 10 лет — город лидирует среди городов-миллионников за исключением обеих столиц. За нами с большим отрывом — Новосибирск.

— Когда я благодарю всех, это не значит, что мы вечно просящие. Бюджет Казани со всеми субвенциями и дотациями 50 млрд рублей. В этом году мы соберем во все уровни бюджета 350 млрд рублей, то есть мы очень большие доноры Казани, — сообщил мэр.

Татарстанская столица по-прежнему популярна у туристов, уже в октябре турпоток превысил 4 млн человек, по итогам года ожидается 4,5 млн. Город прирос пятью отелями в период подготовки к БРИКСу, а результаты соцопросов по итогам саммита больше всего поразили мэра Казани:

— Специальные структуры меряют все, в том числе настроение людей: насколько большое мероприятие испортило вам жизнь или каким было настроение в эти три дня. Это серьезные люди из органов казанцев спрашивали, и ответы — парадокс в хорошем смысле слова, — заявил он, вспомнив, что тоже самое сообщили иностранные журналисты, расспросив водителей такси в Казани, — Все таксисты хвалили город и были благодарны БРИКСу: да, тяжело в эти дни, но сколько всего было сделано! Без таких любящих свой город людей Казань не стала бы городом, о котором сказал Владимир Владимирович Путин, что это один из лучших городов Европы.

Денис Гордейко/ предоставлено пресс-службой мэрии Казани

«Что дальше? Пусть ставят задачи — выполним»

Саммит БРИКС позади, нет ли ощущения, что это был предел Казани — поинтересовались у главы города. Почивать на лаврах рано, убежден он:

«После Универсиады я думал, что это большая золотая чемпионская медаль. Но первый выпавший снег, буран, который замел город, меня быстро с этих качелей на землю не то что опустил, а еще с горки [спустил]. Я понял, что никакие вчерашние заслуги не могут тебя продвинуть — лыжни впереди нет. Поэтому наученный этим опытом в понедельник сказал коллегам: мы перевернули очередную золотую страницу и не начинаем с чистого листа, но мы начинаем новый год и новый этап развития Казани. Нет вечного двигателя, к счастью, эти «качели» очень быстро останавливаются, и надо идти дальше».

Продолжив тему, Ильсур Метшин привел пример из детства, когда семья с родными сажала картошку на 50 сотках земли. «Мы с мамой, папой, родными братьями, тетями приезжали. Смотришь — 50 соток, и кажется это просто невозможно выкопать, но это один вопрос. Столько картошки незачем, а мы ее все время сажаем. Потом весна приходит, и я слышу, как мама с папой говорят о том, чтобы продать картошку». Так же, по его словам, и город развивается — кажется, объем непомерно большой, но в этом случае вложенные усилия и труд себя полностью оправдывают. Отельеры в рамках подготовки к БРИКСу вложили в обновление номерного фонда 1 млрд рублей.

— А когда последнему улетающем гостю помахали рукой, думаешь — мы это сделали или не мы, оказывается, не боги горшки обжигают. Что дальше? Мы слышали президента, он сказал: мы будем по полной использовать инфраструктуру столицы Татарстана. Поэтому, как говорится, пусть нам ставят задачи, мы с удовольствием выполним, — заверил мэр.

Денис Гордейко/ предоставлено пресс-службой мэрии Казани

«Определяем размер беды, по «Водоканалу» — 58 млрд»

Важнейшая из задач на будущий год, по его словам, транспортное обеспечение. В этом вопросе надо «не просто быстро бежать, чтобы не оставаться на месте», считает он. Растет автомобилизация — в год 1000-летия Казани было 137 тысяч машин, сейчас — 470 тысяч. Порядка 600—700 тысяч казанцев пользуются общественным транспортом ежедневно. В каком направлении двинутся метростроевцы, спросили мэра.

— Проектирование следующих веток метро идет в сторону Деревни Универсиады и РКБ. Проект разрабатывается, а что касается скоростных трамваев и развития остального транспорта, надеюсь этот вопрос будет в программе раиса республики в первой тройке. Как он принял на прошлую пятилетку программу «Наш двор» за 50 млрд, что-то такое должно быть и по общественному транспорту, — убежден он.

Второе направление, в котором предстоит работать, — реновация коммунальных сетей. В России стартовала соответствующая программа, «по сетям запас советской прочности закончился». Раис Татарстана анонсировал новую программу модернизации ЖКХ объемом 10 млрд рублей, на сумму свыше 3 млрд претендует Казань.

— Как правило, во всех программах — треть средств приходится на Казань, но я считал бы справедливым, если сумма будет больше, поскольку есть города с более молодым жилым фондом. Мы сейчас со специалистами Минстроя РТ ведем расчеты, определяем размер беды, что называется. Будем защищать его перед раисом, потому что процент ветхости сетей у нас выше. Только по «Водоканалу» потребность в 58 млрд рублей, — отметил Ильсур Метшин.

Реальное время / realnoevremya.ru

«С такой ставкой — 21% — это что надо строить?»

Кроме того, несмотря на все трудности, по его словам, городу необходимо удержать темпы жилищного строительства.

— У нас очень сложная обстановка. Да, у нас 1,4 млн квадратов жилья в этом году. Но с такой ключевой ставкой, как сейчас — 21%, это что надо строить? Я не знаю. Поэтому главное — не потерять строительный комплекс и возможность людям покупать это жилье. Я сейчас даже не про строительный комплекс, не про конкретные компании. За последние 20 лет люди привыкли и к доступной ипотеке, и к возможности, создав семью, переезжать от родителей, если оба работают, — заметил мэр.

На повестке, по его словам, и подготовка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне — праздник нужно достойно провести. Предстоит продолжить работу, оказывая поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В этом году город перешел рубеж в 2 млрд рублей и отправил более 1 600 тонн гуманитарного груза.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В новую фазу строительства входит мусоросжигательный завод, для которого нашли нового технологического партнера за рубежом. Вместо отказавшегося поставлять в Казань оборудование для МСЗ швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova дело доверили китайской корпорации Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry.

— Никто не мог предполагать, что события будут развиваться таким образом, четыре завода успели заказать и законтрактоваться с тем оборудованием, которое было заявлено. Пока согласовывали, Казань выпала. Но вы знаете, Китай не только машины делает. Ростеховский оператор законтрактовался, первый миллиард они заплатили. Контракт заключен, он уже на стадии реализации. Думаю, после Нового года наши партнеры из ПЖКХ приедут, и мы сможем вам презентовать, — пообещал Ильсур Метшин.

К 2028 году предстоит построить мусоросортировочный комплекс и сам завод, уточнил он.

Новые «бомбические» локации Казани

В новом году Казани также предстоит собирать налог с туристов — не отпугнет ли это гостей, спросили градоначальника? Но 100 рублей с гостиничного номера — не слишком большая сумма, считает он. «26 миллиардов за 10 месяцев потратили туристы в Казани на свои нужды, рост 22%», сообщил мэр и добавил, что поступления по налогу будут куда меньше и эти средства направят на развитие туристической инфраструктуры.

Говоря о новых объектах в городе, журналисты поинтересовались судьбой строительства Соборной мечети в Казани. «А что раис республики ответил на этот вопрос, — спросил Метшин, — Давайте я у него спрошу и вам отвечу, потому что я точно знаю, что Рустам Нургалиевич эти планы не просто вынашивает». По его словам, строить мечеть будут наряду с возрождением строений Казанского Богородицкого монастыря: «Обе стройки поручено курировать первому вице-мэру Денису Геннадьевичу Калинкину. Думаю, следующим годом, но еще раз говорю, надо было у раиса республики спросить».

Денис Гордейко/ предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Тему продолжили, перейдя к обсуждению новых общественных пространств. В Казани уже появились красивые набережные, благоустроенные парки и скверы. Что на очереди? Примечательно, что город преображается не только за счет бюджетных средств — в этом и заслуга бизнеса. Например, достопримечательностями стали улица Профсоюзная или Столбова. На какие направления стоит обратить внимание предпринимателям?

— Самая крутая локация будет — это все, что развивается вдоль Вознесенского тракта, то есть первые этажи зданий. У людей не будет необходимости выезжать по субботам куда-то, чтобы с детьми покушать или молодежи потусоваться — такое точно там будет, только если надо будет в театр или на какую-то группу. Бомбическое место будет «Ривьера», дай бог после долгого согласования мы выйдем на строительство, и дай бог сил и денег при нынешних процентных ставках реализовать это, — ответил мэр.

В числе других «крутых проектов» в городе он назвал развитие Новой Портовой, но все это будет возможно если Центробанк снизит ключевую ставку, и кредиты для бизнеса станут доступнее.

Казанцев просят присмотреть за убежищами

Еще один вопрос: будет ли возмещен ущерб жителям поврежденных домов во время атаки БПЛА. «Безусловно, — заверил Ильсур Метшин, — Для этого существует резервный фонд как республики, так и города. Это не от желания какого-то чиновника или мэра зависит — есть четкий регламент, который будет исполнен в сроки. Мы с жителями работаем, в каждом районе создан штаб, люди знают».

Олег Исаков / realnoevremya.ru

Порадовавшись, что субботнее происшествие обошлось без жертв, градоначальник указал на проблему, которую оно выявило. Многие из укрытий на случай воздушной атаки оказались в плачевном состоянии — в затопленных подвалах, с заваленным снегом входом и т. д. Причем этот вопрос, по мнению мэра, не только в ведении чиновников — свою инициативу здесь должны проявить и граждане, чтобы добиться от своих управляющих компаний поддержания порядка в таких помещениях. Контроль за убежищами — также будет приоритетной задачей на будущий год.