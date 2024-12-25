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Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

12:53, 25.12.2024
Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане. Об этом говорится в официальном сообщении, которое передает его пресс-служба.

Минниханов также пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим в авиакатастрофе.

Напомним, что сегодня утром в аэропорту казахстанского Актау потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, следовавший по маршруту Баку — Грозный. Среди пассажиров этого рейса были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

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