Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане. Об этом говорится в официальном сообщении, которое передает его пресс-служба.

Минниханов также пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим в авиакатастрофе.

Напомним, что сегодня утром в аэропорту казахстанского Актау потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, следовавший по маршруту Баку — Грозный. Среди пассажиров этого рейса были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.