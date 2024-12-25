Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Актау. Об этом он заявил, открывая неформальную встречу глав государств — участников СНГ.
— Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление, — передает его слова ТАСС.
Президент России также сообщил, что утром переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, «который был уже почти на месте, вынужден был развернуться и вернуться в Баку», поскольку разбившийся самолет принадлежал азербайджанской авиакомпании.
— Повторяю еще раз: будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших, — добавил Владимир Путин.
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