Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Фото: Михаил Захаров

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Актау. Об этом он заявил, открывая неформальную встречу глав государств — участников СНГ.

— Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление, — передает его слова ТАСС.

Президент России также сообщил, что утром переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, «который был уже почти на месте, вынужден был развернуться и вернуться в Баку», поскольку разбившийся самолет принадлежал азербайджанской авиакомпании.

— Повторяю еще раз: будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших, — добавил Владимир Путин.

Рената Валеева