Коробченко и Вольфсон предложат меры против оттока кадров из промышленности в курьерскую доставку

Депутат Госдумы Илья Вольфсон сообщил о рабочей встрече с вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли Олегом Коробченко, на которой обсуждалась проблема кадрового дефицита на предприятиях. По словам Вольфсона, их позиции по данному вопросу во многом совпадают.

В своем телеграм-канале депутат отметил, что в последнее время наблюдается «перекос» в сторону курьерской доставки, что приводит к нехватке рабочих рук в промышленности, сельском хозяйстве, на производствах и стройках. Вольфсон отметил, что курьеры, оформленные как самозанятые, платят лишь 6% налогов, в то время как работодатели несут дополнительную нагрузку по страховым взносам.

— Договорились с Олегом Владимировичем, что подготовим конкретные предложения по этому направлению — нужно выработать общую стратегию таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов людей, государства и бизнеса. Принцип «одно лечим — другое калечим» всем хорошо знаком, поэтому к любым изменениям надо подходить осмотрительно и взвешенно, — написал Вольфсон.

Для обсуждения проблемы Вольфсон и Коробченко посетили строительную площадку технопарка DoorHan под Столбищами, где планируется создать 15 тысяч рабочих мест. Примером кадровой проблемы стало само предприятие, испытывающее нехватку 200 рабочих на производстве.

— На каждом предприятии, где бываю, слышу одно и то же: обучаем, зарплату платим, а работать некому, не хватает людей. Недавний пример — у казанского «Водоканала» прореха в тысячу человек, хотя слесарь получает 100 тысяч, — заявил Вольфсон.

Рената Валеева