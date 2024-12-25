Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера

Новая лента выйдет в широкий прокат 17 июля 2026 года

Культовый режиссер Кристофер Нолан готовится перенести на экран одно из старейших и величайших произведений мировой литературы — эпическую поэму Гомера «Одиссея», написанную в VIII веке до нашей эры. Новая лента получила одноименное название и выйдет в широкий прокат 17 июля 2026 года, как подтвердили представители кинокомпании Universal Pictures. Именно она займется глобальной дистрибуцией картины. Нолан, известный своими сложносочиненными и визуально впечатляющими фильмами, такими как «Начало» и «Интерстеллар», выступит не только режиссером, но и сценаристом проекта.

Как и в литературном первоисточнике, центральной фигурой фильма станет Одиссей — легендарный царь Итаки, который после окончания Троянской войны отправился в эпическое путешествие домой. История обещает сохранить ключевые события поэмы: столкновение героя с циклопом, встречи с мифическими нимфами и бесчисленные испытания, проверяющие его силу, ум и волю. Сюжет объединит элементы античной мифологии и современные технологии кинопроизводства, которые сделают легенду доступной и увлекательной для зрителей XXI века.

Для экранизации Нолан собрал впечатляющий актерский состав, включающий имена, уже знакомые его поклонникам, и новых звезд мировой киноиндустрии. В проекте примут участие Том Холланд, Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Такой звездный каст вызывает огромные ожидания и подчеркивает амбициозность проекта.

Фильм будет снят с использованием последней версии технологии IMAX, что обещает невероятное качество изображения и звука. Как отметили представители Universal Pictures, студия делает ставку на максимальное погружение зрителей в мир античности. Съемки «Одиссеи» начнутся в первой половине 2025 года.

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Екатерина Петрова