Фарид Мухаметшин предложил подумать о дополнительных мерах поддержки защиты прав военнослужащих

Фото: Дарья Пинегина

В преддверии Года защитника Отечества необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки военных. Об этом заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

— 2025 год в Татарстане и в России в целом объявлен годом защитника Отечества. В этой части надо будет подумать о дополнительных мерах поддержки защиты прав военнослужащих. Эта работа развернута, — подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что в 2025 году особое внимание необходимо уделить патриотическому воспитанию молодежи и вопросам сохранения исторической правды.

Кроме того, в следующем году Россия отмечает и 80-летие победы, напомнил спикер:

— Число живых участников Великой Отечественной войны, естественно, уменьшается. Их состояние, здоровье требуют повышенного внимания депутатского корпуса.

Елизавета Пуншева