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Казанский зооботсад изменит график посещения на новогодние праздники

17:04, 25.12.2024
Казанский зооботсад изменит график посещения на новогодние праздники
Фото: Илья Репин

Казанский зооботсад объявил о специальном расписании работы в период новогодних праздников. 31 декабря сад будет открыт с 8.30 до 15.00, при этом вход возможен до 14.00.

В первый день нового года, 1 января, зооботсад примет посетителей с 10.00 до 17.00, а проход будет доступен до 16.00.

Начиная со 2 января зооботсад вернется к обычному графику работы: с 8.30 до 17.00, с возможностью входа до 16.00.

Анастасия Фартыгина

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