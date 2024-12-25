Казанский зооботсад изменит график посещения на новогодние праздники

Фото: Илья Репин

Казанский зооботсад объявил о специальном расписании работы в период новогодних праздников. 31 декабря сад будет открыт с 8.30 до 15.00, при этом вход возможен до 14.00.

В первый день нового года, 1 января, зооботсад примет посетителей с 10.00 до 17.00, а проход будет доступен до 16.00.

Начиная со 2 января зооботсад вернется к обычному графику работы: с 8.30 до 17.00, с возможностью входа до 16.00.

Анастасия Фартыгина