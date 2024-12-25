В сквере Лемаева зажгли новогоднюю елку и наградили победителей конкурса рисунков о родном крае

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Яркими огнями и праздничным настроением встретила площадь Лемаева торжественное открытие новогодней елки. С поздравлением и наилучшими пожеланиями к собравшимся обратился помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

— Дорогие нижнекамцы и гости нашего прекрасного города! Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. Сейчас наступает время самого яркого, доброго и красивого праздника в году. Праздника, когда исполняются самые заветные желания. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, добра, счастья и неиссякаемой энергии! С наступающим Новым годом! — торжественно сказал он.

Здоровья, добра, успехов и исполнения желаний в наступающем 2025 году пожелал заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Рафаэль Игтисамов.

— Уходящий год был продуктивным для города и района. Были запущены новые производства, появились новые рабочие места. Большой объем работ был выполнен в области социальной политики. В наступающем году желаю всем нам удачи, веселья, счастья, мира, радости, успехов и везения! — пожелал он.

На открытии елки, помимо театрализованного представления, состоялось подведение итогов ежегодного корпоративного конкурса творчества среди детей сотрудников компании группы ТАИФ. В этом году девочки и мальчики готовили работы по теме «Родина моя, заветные тропинки». В своих работах ребята изображали собственный двор, деревню или город, проявляли индивидуальность и креативность.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Я участвовала в номинации «Поделка». Буквально за три часа на одном дыхании слепила из пластилина макет нашей мечети. Считаю, что Нижнекамск — очень красивый город, в котором есть много достопримечательностей. Мечеть — одна из них. Приятно быть в числе призеров, получить новогодний подарок. Всем спасибо, — поделилась после награждения 12-летняя Аделина Тухварова, занявшая третье место.



Обладательница первого места в номинации «Рисунок» восьмилетняя Ксения Николаева рассказала, что решила принять участие в конкурсе ради интереса, а не победы. Девочка с пяти лет увлекается рисованием, в настоящее время учится во втором классе художественной школы.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— В своей работе я изобразила нашу любимую дачу, куда мы ездим отдыхать летом. В центре рисунка нарисовала деревянный домик, вокруг травку, деревья и птичек. Очень приятно, что заняла первое место, — улыбаясь и держа диплом победителя в руках, рассказала Ксения.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

После церемонии награждения конкурса рисунков гости праздника продолжили веселиться под театрализованное представление, наполненное зажигательными танцами и мелодичными музыкальными номерами.

Лилия Егорова