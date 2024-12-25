В России с 1 января 2025 года увеличатся выплаты за ранение для силовиков и военнослужащих

Фото: Михаил Захаров

С 1 января 2025 года военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью во время службы. Соответствующее постановление опубликовали на официальном информационно-правовом портале.

Выплаты будут проиндексированы на 4,5%, что значительно повысит финансовую поддержку тех, кто пострадал в ходе выполнения служебных обязанностей. В частности, изменения коснутся страховых сумм по Закону о страховании жизни и здоровья военнослужащих, единовременных пособий по Закону о полиции в случае смерти или травмы сотрудников, а также ежемесячных компенсаций и единовременных пособий по Закону о денежном довольствии военнослужащих.

Кроме того, будут увеличены единовременные пособия по Закону о социальных гарантиях для сотрудников ряда федеральных органов, а также страховые компенсации для добровольцев. Эти меры направлены на улучшение социальной защиты и поддержки тех, кто рискует своей жизнью и здоровьем во имя безопасности страны.

Накануне Минобороны России предложило упростить процедуру присвоения воинских званий добровольцам, участвующим в спецоперации. Согласно проекту федерального закона, опубликованному на портале проектов нормативных актов, добровольцы смогут получать звания по представлению командиров их формирований, без обязательного прохождения военных сборов.

Анастасия Фартыгина