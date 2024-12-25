Хуснуллин исполнит желание мальчика из Казани в рамках акции «Елка желаний»

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции «Елка желаний» снял четыре шара с желаниями детей из разных регионов России, включая 11-летнего Ильяса Нуриева из Казани. Ильяс мечтает о трехколесном велосипеде, пишет ТАСС.

— Так как мы занимаемся общественным транспортом, будем считать, что это общественный транспорт. Обязательно подарим, — сказал Хуснуллин, комментируя желание мальчика из Казани.

Кроме того, Хуснуллин исполнит желания еще трех детей: 8-летней Дарины Литвиновой из Курской области, которая мечтает об электросамокате, 8-летнего Дмитрия Григорьева из ЛНР, просившего конструктор, и 11-летнего Никиты Виноградова из Москвы, который хочет побывать за кулисами театра.

Хуснуллин пообещал исполнить все загаданные желания, подчеркнув важность развития новых регионов и творческого развития детей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков также принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», пообещав исполнить новогодние мечты трех детей, включая 15-летнего Тимура из Альметьевска.

Рената Валеева