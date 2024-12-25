В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

В 7.55 сообщили, что воздушная гавань столицы Татарстана ограничила свою работу. Эта мера была необходима для «обеспечения безопасности полетов».

В связи с временными ограничениями рейсы, направлявшиеся в Казань из Стамбула, Алма-Аты и Томска, были перенаправлены в Самару.