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В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

11:02, 25.12.2024
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

В 7.55 сообщили, что воздушная гавань столицы Татарстана ограничила свою работу. Эта мера была необходима для «обеспечения безопасности полетов».

В связи с временными ограничениями рейсы, направлявшиеся в Казань из Стамбула, Алма-Аты и Томска, были перенаправлены в Самару.

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