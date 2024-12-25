В Татарстане за 7 лет в экологические мероприятия было вложено 71,8 млрд рублей

Объем доходов от экологических налогов и платежей, исключая НДПИ от углеводородного сырья, составил 8,3 млрд рублей

Фото: Сейтумерова Анна

На природоохранные мероприятия в Татарстане за последние семь лет направлено 71,8 млрд рублей, сумма предотвращенного ущерба составила более 77 млрд рублей. Эти данные озвучил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. В структуре этой суммы 30,3 млрд — бюджетное финансирование: 9,8 млрд — из республиканского бюджета, 2 млрд — из местных, 18,4 млрд — из федерального. 41,4 млрд рублей — средства, вложенные в экологию предприятиями республики.

За указанный период времени в республике провели 1 257 природоохранных мероприятий.



Объем доходов от экологических налогов и платежей, исключая НДПИ от углеводородного сырья, составил 8,3 млрд рублей за 7 лет.



В 2024 году общая сумма доходов составила 1,7 млрд рублей: 435 млн рублей — в местные бюджеты, 482 млн рублей — в республиканский, 804 млн рублей — в федеральный.

Анастасия Фартыгина