«Читай-город» назвал сто самых продаваемых книг 2024 года

Наиболее популярной книгой осталась «К себе нежно» Ольги Примаченко

Фото: Максим Платонов

Сеть книжных магазинов «Читай-город» опубликовала список из 100 самых продаваемых книг 2024 года. Основой для анализа стали данные о продажах в штуках. Компания рассказала о главных литературных трендах, назвала лидеров жанров и обозначила ключевые изменения в читательских предпочтениях за год.

Большую часть списка — 75 позиций — заняла художественная литература, в то время как нон-фикшн представлен 25 книгами, детская литература — десятью, а комиксы — лишь четырьмя. Лидером года среди жанров стала сентиментальная проза 18+, чьи продажи выросли на 14% по сравнению с 2023 годом. Наиболее популярной книгой осталась «К себе нежно» Ольги Примаченко, которая удерживает первое место в рейтинге уже четвертый год подряд. С момента выхода в 2020 году в сети «Читай-город» продано более 300 тыс. экземпляров. Кроме того, еще две работы автора вошли в топ-100: «Все закончится, а ты нет» (20-е место) и «С тобой я дома» (55-е место).

На втором месте оказался сборник мотивирующих историй «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, переведенный на 30 языков. Замыкает тройку лидеров книга по финансовой грамотности «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. Эксперты отмечают, что интерес к книгам о финансах вырос на 8% за год.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Интерес к азиатской литературе в России также заметно усилился. Цикл фэнтези-новелл «Благословение небожителей» Мосян Тунсю вошел в топ-10 дважды (4-е и 6-е места). Весь цикл (5 из 6 томов) попал в топ-100, кроме четвертого тома, который оказался на 126-м месте, но при этом стал одной из самых похищаемых книг года в магазинах сети. Суммарно за 2024 год продано более 200 тыс. экземпляров произведений Мосян Тунсю.

Пятый по популярности бестселлер — «Атомные привычки» Джеймса Клира — остается востребованным благодаря акценту на личностном росте. Среди психологических книг также выделяются «Ребенок в тебе должен обрести дом» Стефани Шталь (17-е место), «Психотрюки» Игоря Рызова (26-е место) и «Доказательная психосоматика» Тимофея Кармацкого (14-е место).

Среди классической литературы лидером стал Михаил Булгаков с романом «Мастер и Маргарита» (9-е место). Экранизация романа вызвала всплеск интереса, увеличив продажи в 1,5 раза. В топ также вошли произведения Эриха Марии Ремарка («Три товарища» — 30-е место, «Триумфальная арка» — 45-е место), Оскара Уайльда («Портрет Дориана Грея» — 28-е место) и Федора Достоевского («Преступление и наказание» — 34-е место).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Детская литература в 2024 году не показала роста. В топ-100 вошли 10 книг, среди которых «Чебурашка. Официальная новеллизация», «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг и «Коралина» Нила Геймана. Единственный российский автор — Анна Маслова — заняла одну из позиций с новеллизацией «Чебурашки».

Комиксы, несмотря на общий спад продаж, сохранили своих поклонников. В топ вошли «Берсерк» Кэнтаро Миуры, Sailor Moon Наоко Такуэти и манхва «Поднятие уровня в одиночку» Чхугона.

Среди необычных трендов года стоит отметить, что в год юбилея Пушкина в топ-100 не вошло ни одно произведение классика. При этом на фоне популярности сентиментальной прозы возрастной рейтинг 18+ оказался самым востребованным, а эзотерика почти полностью исчезла из списка.

ТОП-10 самых продаваемых книг 2024 года:

Ольга Примаченко. «К себе нежно»; Джон Стрелеки. «Кафе на краю земли»; Джордж Клейсон. «Самый богатый человек в Вавилоне»; Мосян Тунсю. «Благословение небожителей» (том 1); Джеймс Клир. «Атомные привычки»; Мосян Тунсю. «Благословение небожителей» (том 3); Виктор Франкл. «Сказать жизни «ДА!» Психолог в концлагере»; Гэнки Кавамура. «Если все кошки в мире исчезнут»; Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»; Анна Джейн. «Твое сердце будет разбито».

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Екатерина Петрова