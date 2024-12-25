Новости общества

05:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в новогодние праздники увеличится количество вагонов в пригородных поездах

16:22, 25.12.2024
В Казани в новогодние праздники увеличится количество вагонов в пригородных поездах
Фото: Максим Платонов

В период новогодних праздников будет увеличена вместимость пригородных поездов, курсирующих между Казанью и рядом городов и поселков, включая Ижевск, Нижний Новгород и Сосновку. Как сообщили в пресс-службе ППК «Содружество», дополнительные вагоны будут добавлены к электричкам, чтобы обеспечить комфортное путешествие пассажиров.

Электрички будут следовать по действующему графику, без учета переноса выходных дней. Ранее было объявлено о запуске новых маршрутов с 1 января 2025 года: ежедневно будут курсировать составы Казань — Кукмор и обратно, а также Казань — Арск.

  • Кроме того, с 3 января 2025 года на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань по пятницам, субботам и воскресеньям будут назначены дополнительные поезда.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также