В Казани в новогодние праздники увеличится количество вагонов в пригородных поездах

Фото: Максим Платонов

В период новогодних праздников будет увеличена вместимость пригородных поездов, курсирующих между Казанью и рядом городов и поселков, включая Ижевск, Нижний Новгород и Сосновку. Как сообщили в пресс-службе ППК «Содружество», дополнительные вагоны будут добавлены к электричкам, чтобы обеспечить комфортное путешествие пассажиров.

Электрички будут следовать по действующему графику, без учета переноса выходных дней. Ранее было объявлено о запуске новых маршрутов с 1 января 2025 года: ежедневно будут курсировать составы Казань — Кукмор и обратно, а также Казань — Арск.

Кроме того, с 3 января 2025 года на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань по пятницам, субботам и воскресеньям будут назначены дополнительные поезда.

Анастасия Фартыгина