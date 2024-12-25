В Казани планируют повысить стоимость проезда до 43 рублей

Цены на проезд уравняют как при оплате наличными, так и при безналичном расчете

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 43 рублей. Проект постановления Госкомитета Татарстана о повышении тарифов отправили на антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, цены на проезд уравняют как при оплате наличными, так и при безналичном расчете. Власти планируют установить предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа с 1 января 2025 года.



Кроме того, цены на проезд по транспортной карте также повысятся. При покупке проездного на 100 поездок в месяц стоимость одного билета вырастет с 28 до 33 рублей. Таким образом, стоимость месячного проездного по транспортной карте увеличится с 2,8 тысячи до 3,3 тысячи рублей.

В настоящее время при оплате наличными проезд стоит 42 рубля, а по карте — 38 рублей.

В 2025 году в Набережных Челнах стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 40 рублей за одну поездку, а при оплате проездным на 100 и более поездок — до 30 рублей.



Рената Валеева