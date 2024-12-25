Правительство продлило упрощенную регистрацию лекарств до 2027 года

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Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий до конца 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, пишет «Интерфакс».

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на обеспечение стабильности рынка медикаментов и медицинских изделий, который оказался под влиянием внешних санкций.

Как отметили в правительстве, упрощенная процедура регистрации позволяет производителям фармацевтической и медицинской продукции в кратчайшие сроки оформить необходимые документы для вывода своей продукции на рынок, предотвращая дефицит и перебои с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

Перечень препаратов и медизделий, которые могут быть зарегистрированы в упрощенном порядке, определяется специальной межведомственной комиссией. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ФАС и ФТС.

Напомним, с 2026 года пациенты с орфанными заболеваниями в России получат гарантированную оплату необходимых лекарств из федерального бюджета, если региональным властям не хватит собственных средств. Это предусмотрено законопроектом Минздрава, разработанным во исполнение решения Конституционного суда.



Рената Валеева