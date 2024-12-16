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В России проведут эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов

10:07, 16.12.2024
В России проведут эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов
Фото: Максим Платонов

В России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Он запланирован на период с 1 января по 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе него будут проверены инструменты и методы, которые позволят в цифровом формате подтверждать право пассажира на льготный проездной документ.

Для этого планируется взаимодействие информационной системы «Портал субсидируемых перевозок» и автоматизированной системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти.

— С 1 января по 1 июля 2025 года в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан, которые участвуют в программе субсидированных авиаперевозок, — говорится в сообщении. — Участниками эксперимента станут льготники: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу, — говорится в сообщении.

В том числе это касается людей, проживающих на территории Дальнего Востока и Калининградской области.

В итоге планируется разработать уникальный цифровой инструмент, который позволит проводить проверки в режиме реального времени.

Дарья Пузикова

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