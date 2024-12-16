В Казани стоимость проезда на общественном транспорте увеличат до 43—45 рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани ожидается повышение цен на проезд в общественном транспорте. Перевозчики города предложили увеличить стоимость на 3—5 рублей, что может привести к новым тарифам: 45 рублей за наличный расчет и 43 рубля при безналичной оплате. Соответствующие документы, обосновывающие необходимость повышения, были направлены республиканским властям. Об этом сообщили в РБК.



По данным пресс-службы мэрии Казани и Госкомитета Татарстана по тарифам, такое решение связано с ухудшением финансово-хозяйственной деятельности перевозчиков.

Власти уточнили, что с начала года инфляция составила 8,32%, что значительно сказалось на стоимости дизельного топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей и коммунальных услуг.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент проезд в общественном транспорте Казани стоит 38 рублей при безналичной оплате и 42 рубля при использовании наличных. Действующие тарифы были установлены в январе текущего года, в январе 2023-го они составляли 35 рублей за безналичный расчет и 36 рублей за наличные.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров ранее сообщал, что нормативные затраты на перевозку по маршрутной сети должны составлять 12,7 млрд рублей, однако билетная выручка покрывает лишь 8 миллиардов.

Напомним, что в Татарстане с начала 2025 года увеличат стоимость пополнения социальных проездных в общественном транспорте. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов республики.



Анастасия Фартыгина