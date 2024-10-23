Исследование: россияне выбрали фриланс как самую перспективную подработку

Фото: Мария Зверева

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», фриланс является самым перспективным вариантом подработки для россиян, получив 37% голосов. Об этом сообщает «RT на русском».



В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

На втором месте по популярности оказалась интернет-торговля (32%), а на третьем — онлайн-программирование (27%).

Также в топ-5 вошли профессия рабочего (слесарь, сантехник, сборщик мебели — 27%) и удаленная техническая поддержка (20%).

Среди других популярных вариантов подработки — социальные сети и контент-маркетинг (18%), работа курьером или водителем такси (18%), услуги по уборке и ремонту (16%), а также собственный бизнес, бухгалтерия и юриспруденция (13%).

Напомним, что соискатели старше 50 лет стали чаще уходить в новые профессии. Об этом рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.



Анастасия Фартыгина