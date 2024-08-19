Дима Билан, «Братья Грим», ST: что приготовили казанцам на День города и республики 30 августа

Фото: Динар Фатыхов

Казань готовится к празднованию Дня Республики Татарстан, на которое выделили 28,2 млн рублей. В этом году торжество 30 августа начнется с церемонии награждения новых почетных граждан города — зампреда правительства России и бывшего министра архитектуры и ЖКХ Татарстана Марата Хуснуллина и управляющей МУП трест «Горводзеленхоз» города Розы Заббаровой.

В 10.00 состоится открытие самого масштабного в Татарстане детского парка «Елмай», который на день станет одной большой праздничной площадкой.

В этот день в Казань также съедутся 45 пар со всей республики. В 10.30 на главной сцене у Центра семьи «Казан» состоится торжественная регистрация брака.

С 13.00 стартует VI мотофестиваль «Два Кремля». В программе: мототрюки от чемпиона мира по стант-райдингу Фомы Калинина, выступление единственной в России девушки стант-райдера Дарьи Харченко, выставка мототехники, силовое шоу от Павла Зубринова и выступление рэпера ST. Колонна байкеров проедет по улицам Кремлевской, Карла Маркса, Вишневского, проспекту Универсиады, улице Профсоюзной и Кремлевской дамбе в сторону Центра семьи «Казан».

На пощади перед театром им. Г. Камала в 11.00 состоится народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!» с участием более 1000 гармонистов со всей республики. В 13.00 пройдет традиционный гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Безнен заман».

На набережной озера Кабан с 12.00 до 21.00 будут организованы различные мероприятия: фестиваль народного костюма «Милли кием», концерт, ярмарка, презентация книги об озере Кабан, лекции и экскурсии.

На пешеходной улице Каюма Насыри в 13.00 состоится фестиваль «Казан сөлгесе» с участием более 500 певцов и танцоров народного жанра.

На Казанском ипподроме в 14.00 начнется конно-спортивный праздник. В программе: скачки и заезды, концертная программа мастеров искусств.

Завершится праздник в 22.00 праздничным салютом над акваторией Казанки. Основной площадкой празднования Дня города и республики в Казани станет Центр семьи «Казан», где выступят звезды российской эстрады Дима Билан и поп-рок-группа «Братья Грим». На разогреве выступят артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и исполнительница «Дышать».

О том, как прошел праздник с выступлением Клавы Коки и Jony в прошлом году, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева