Татарстан занял пятое место среди регионов по объему потребления пива в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Москва и Московская область стали абсолютными лидерами по потреблению пива в 2024 году — на долю региона пришлось 11,8% от всех розничных продаж в России. Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 4,3%, а третье — Свердловская область (4,1%).

В пятерку регионов с наибольшим количеством розничных продаж пива и пивных напитков также вошли (в порядке убывания доли продаж): Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Челябинская область, Самарская область, Красноярский край и Нижегородская область.



Аналитики РСХБ отмечают, что за год валовый сбор хмеля в целом по России вырос на 35%.

Напомним, по данным Минздрава России за 2023 год, Татарстан занял последнее место среди 14 субъектов ПФО по потреблению алкогольной продукции на душу населения. Согласно отчетам, в среднем на одного жителя Татарстана пришлось 7 литров чистого спирта в год. Это в два раза меньше, чем у лидера рейтинга — Кировской области — с 14,4 литра.

Рената Валеева