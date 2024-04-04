Татарстан занял последнее место в ПФО по потреблению алкоголя

Фото: Динар Фатыхов

По данным Минздрава РФ за 2023 год, Татарстан занял последнее место среди 14 субъектов ПФО по потреблению алкогольной продукции на душу населения.

Согласно отчетам, в среднем на одного жителя Татарстана пришлось 7 литров чистого спирта в год. Это в два раза меньше, чем у лидера рейтинга — Кировской области с 14,4 литра.



По потреблению алкогольной продукции на душу населения лидирует Кировская область (14,4 л), далее идут Марий Эл (12,6), Пензенская область (11,7), Чувашия (10,7), Ульяновская область (10,35), Нижегородская (10,2) и Оренбургская (9,9) области, Башкортостан (9,7), Саратовская область (9,6), Пермский край (8,9), Мордовия (8,5), Самарская область (8,4), Удмуртия (8,3) и Татарстан (7).

Напомним, за 2023 год в Татарстане продали 20,25 млн дал пива. По этому показателю республика занимает первое место среди других регионов ПФО.

По объемам розничных продаж алкоголя, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, за минувший год в республике продали 6 млн декалитров алкоголя. Это первое место среди регионов ПФО.

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Рената Валеева