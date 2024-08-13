Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест до 16 октября

Фото: Максим Платонов

Таганский районный суд Москвы принял решение продлить арест блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Обвиняемый в очередной раз останется под стражей — на этот раз до 16 октября.

3 ноября 2023 года в Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова, против которого изначально возбудили семь уголовных дел, а после чего добавили еще пять. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Вину он, напомним, не признает и называет свой арест «недоразумением».

В общей сложности по делу Шабутдинова арестовано более двух десятков банковских счетов и имущества на сумму до 100 млн рублей.