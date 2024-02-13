Против Аяза Шабутдинова возбудили семь уголовных дел

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В отношении блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Об этом рассказал следователь в зале Пресненского суда Москвы.

— Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве, — передает ТАСС слова следователя.

Следователи допросили более 35 потерпевших. Однако ряд фигурантов дела еще не опрошены. По этой причине следствие настаивает на продлении ареста блогеру еще на 2 месяца.

В январе Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова до 16 февраля 2024 года. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте блогера. В качестве альтернативы адвокаты намеревались просить суд отпустить Шабутдинова под залог в 50 млн рублей.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили 16 октября. Изначально Аяз Шабутдинов проходил по восьми эпизодам. Его арестовали 4 ноября, а позднее отправили в СИЗО до 16 декабря.

Фигурант уголовного дела считает недоразумением свое задержание. Ситуацию с обыском и возбуждением уголовного дела он назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям».



Один из учеников Аяза Шабутдинова рассказал «Реальному времени», какие советы дает блогер на своих лекциях, уделяет ли он внимание студентам и справедливо ли его «клеймить мошенником».

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Айрат Назипов