В Татарстане с начала навигации маломерных судов выявили 441 нарушение

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в рамках государственного надзора за маломерными судами с начала навигации выявили 441 нарушение. Основной причиной стало несоблюдение правил безопасности на воде. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Юрий Венедиктов.

— В Лаишевском районе на реке Волге судоводитель в состоянии опьянения на моторной лодке совершил наезд на женщину, которая купалась в 20 метрах от берега в необорудованном месте для купания. Пострадавшая с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» госпитализирована в РКБ г. Казани, — привел пример Венедиктов.

Во время аномальной жары, когда люди массово отдыхали возле водоемов, маршруты патрулирования Государственной инспекции по маломерным судам были спланированы так, чтобы максимально охватить места скопления людей у воды и пляжи.

В этом году 10 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате несчастных случаев при использовании маломерных судов. Инциденты произошли из-за нарушений правил маневров, выхода в темное время суток, отсутствия индивидуальных спасательных жилетов и проблем с двигателем.

Судоводителям следует соблюдать правила безопасности на воде, такие как:

движение с безопасной скоростью;

избегание запретных зон;

отсутствие маневров на акваториях пляжей и мест массового отдыха;

соблюдение правил буксировки.



Напомним, в июне этого года за две недели к административной ответственности привлечено 74 судоводителя, семь судов отправлены на штрафстоянку.



Дарья Пузикова