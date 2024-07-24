В Татарстане усилены меры безопасности на воде после наезда лодки на женщину

Фото: Максим Платонов

Главный госинспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов сообщил об усилении мер безопасности в водоемах. Особую тревогу вызвало произошедшее на Волге столкновение лодки с женщиной. Судоводитель, управлявший незарегистрированным судном без прав и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил ей серьезные травмы.

За последние две недели к административной ответственности привлечено 74 судоводителя, семь судов отправлены на штрафстоянку.

Венедиктов отметил, что ситуация на водных объектах республики остается напряженной. С начала года зарегистрировали 47 смертей на воде, это на 10 случаев больше, чем в прошлом году. Он призвал судоводителей к строгому соблюдению правил безопасности.

За нарушения предусмотрены штрафы: от 300 до 20 000 рублей, вплоть до изъятия судна.

Анастасия Фартыгина