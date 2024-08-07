В Казани к концу 2024 года средний чек в ресторанах увеличится на 10-15%

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Средний чек в ресторанах Казани вырастет на 10-15% уже до конца этого года и еще на столько же в 2025 году, заявил ресторатор Нурислам Шарифуллин. По его мнению, инфляция, рост цен на импортные продукты, а также новые налоговые правила приведут к увеличению стоимости блюд.

Шарифуллин также опасается, что многие предприниматели столкнутся с серьезными потерями прибыли:

— Думаю, что процентов 30, у нас было даже больше — порядка 40 процентов. Когда 3 года назад мы перешли с УСН на общую систему налогообложения, у нас было минус 40 процентов от прибыли. Это правда. Сейчас у многих математика не сложится. Потому что для всех, у кого доходность, например, ниже 20 процентов, бизнес просто закончится, — отметил ресторатор.



В целом заведения общепита, которые готовят к запуску в Казани этим летом, на какое-то время рискуют стать последними новыми проектами на гастрономической карте столицы. По крайней мере, пока бизнес не адаптируется к возросшей налоговой нагрузке из-за реформы. Подробнее — в материале «Реального времени».

