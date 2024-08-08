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Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха в России

09:14, 08.08.2024
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха в России
Фото: Максим Платонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. Он сообщил, что на следующей неделе пройдет расширенное заседание Совета Госдумы, посвященное этой теме. Ранее политик уже говорил о необходимости такого обсуждения.

Володин предложил подписчикам выбрать один из трех вариантов ответа: «хорошо», «удовлетворительно» или «плохо».

В июле Володин запускал в своем канале опрос, чтобы узнать мнение подписчиков о необходимости запрета использования электросамокатов.

Рената Валеева

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