Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха в России

Фото: Максим Платонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. Он сообщил, что на следующей неделе пройдет расширенное заседание Совета Госдумы, посвященное этой теме. Ранее политик уже говорил о необходимости такого обсуждения.

Володин предложил подписчикам выбрать один из трех вариантов ответа: «хорошо», «удовлетворительно» или «плохо».

В июле Володин запускал в своем канале опрос, чтобы узнать мнение подписчиков о необходимости запрета использования электросамокатов.

Рената Валеева