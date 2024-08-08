Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. Он сообщил, что на следующей неделе пройдет расширенное заседание Совета Госдумы, посвященное этой теме. Ранее политик уже говорил о необходимости такого обсуждения.
Володин предложил подписчикам выбрать один из трех вариантов ответа: «хорошо», «удовлетворительно» или «плохо».
В июле Володин запускал в своем канале опрос, чтобы узнать мнение подписчиков о необходимости запрета использования электросамокатов.
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