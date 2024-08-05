С января по май иностранные туристы оформили более 275 тысяч электронных виз в Россию

Фото: Максим Платонов

Иностранные туристы с января по май оформили 275,9 тыс. электронных виз в Россию. Более половины из них уже посетили страну, а 46% оформленных документов приходится на граждан Китая, сообщает Интерфакс.

Около 64% туристов, оформивших визы в Россию, считаются гражданами стран, которые являются целевыми для привлечения въездного турпотока. Среди этих государств: Китай, Саудовская Аравия, Иран, Индия, ОАЭ и Оман. Отмечается, что почти половина выданных документов на посещение страны оформлены в мае — июне. Механизм электронных виз был запущен 1 августа 2023 года для граждан 55 государств.

В первом полугодии 2024 года Россия приняла 584,6 тыс. иностранных туристов, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевую роль в этом росте сыграл Китай, обеспечивший более половины всех туристических визитов — 301,9 тыс. человек.

Разиль Самигуллин