Число иностранных туристов в России выросло втрое

Фото: Максим Платонов

Ассоциация туроператоров России сообщает, что в первом полугодии 2024 года страна приняла 584,6 тыс. иностранных туристов, что втрое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ключевую роль в этом росте сыграл Китай, обеспечивший более половины всех туристических визитов — 301,9 тыс. человек.



В 2019 году китайский рынок также был лидером, но его доля была меньше трети. В этом году он стал основным источником турпотока в Россию. Напомним, что до пандемии въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего китайского туристического потока.



Второе место заняла Туркмения (31,2 тыс. визитов), однако туроператоры говорят о том, что граждане страны указывают туризм как цель визита, но по факту едут в Россию по личным или деловым вопросам.

На третьем месте — Турция (26,8 тыс.). Но большинство визитов из этой страны носят деловой характер.

Общий въездной поток иностранцев в Россию в первом полугодии 2024 года составил почти 8 млн человек, что на 11,5% больше, чем в 2023 году. Половину этого прироста обеспечил снова Китай, который в 2024 году показал рост в 700,6 тыс. визитов по сравнению с 264 тыс. в 2023 году.



По результатам полугодия список стран с наибольшим количеством посещений включает: Узбекистан (1,8 млн посещений), Казахстан (1,5 млн), Таджикистан (977,8 тыс.), Китай (700,7 тыс.), Киргизию (550,2 тыс.), Абхазию (349,1 тыс.), Армению (299,4 тыс.), Азербайджан (257,1 тыс.), Беларусь (191,1 тыс.) и Монголию (173,3 тысячи).

Напомним, в целом за первое полугодие в российских отелях и других коллективных средствах размещения останавливались 38,8 млн туристов. Это на 11,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.



Дарья Пузикова