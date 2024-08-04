Минсельхоз Татарстана проведет три праздника — они обойдутся более чем в 32 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В этом году Минсельхоз Татарстана проведет три праздника. На организацию мероприятий ведомство готово выделить более 32,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В рамках Международного дня пожилых людей министерство подарит ветеранам продуктовые наборы — их будет не менее 30. Подрядчику предстоит закупить чак-чак, шоколадные конфеты и «Птичье молоко», пряники, тушенку, макаронные и колбасные изделия, рафинированное масло, репчатый лук, картофель, черный чай и кофе.

В День садовода — 2024 (Бакча-2024) Минсельхоз республики проведет концерт. Выступят не менее восьми вокалистов, инструментальный оркестр, вокально-инструментальный ансамбль. Подрядчик обязан найти не менее двух ведущих и наградную группу. Для гостей мероприятия проведут не менее пяти мастер-классов. Лучшие садовые некоммерческие товарищества (СНТ) наградят подарочными сертификатами магазинов садово-огородных товаров номиналом не менее 10 тысяч рублей.



Для Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подрядчик обязан подготовить утренний кофе-брейк (не менее чем на 500 персон), основной обед (не менее 600 персон), обед (не менее 24 персон). На мероприятии будут работать минимум два фотографа и два видеографа. Наградная группа в татарских национальных костюмах вручит почетные грамоты, благодарственные письма от Минсельхоза республики. Для гостей проведут вокально-хореографическое театрализованное представление, выступят певцы и танцоры.



Все три праздника запланированы на третий квартал этого года.

Напомним, 12 августа в Казани пройдет третий фестиваль народов Поволжья «Итиль». Организация праздника обойдется городскому бюджету почти в 6 млн рублей. Хейдлайнером станет российский певец и композитор Петр Налич.



Галия Гарифуллина