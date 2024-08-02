Ответят за «вторую» зарплату? Экс-главу двух районов Казани обвинили в афере, его водитель уже в СИЗО

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», сегодняшнюю ночь за решеткой провел бывший руководитель Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Вчера его пригласили на допрос в СК, после чего домой уже не выпустили. Ранее под арест отправлен бывший водитель чиновника Альберт Шарапов. Уголовное дело о «второй зарплате» этого сотрудника возбудили еще в апреле.



Дело против Сергея Миронова возбуждено по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным источников «Реального времени», оно касается все той же зарплатной истории водителя экс-главы, которую расследуют уже больше трех месяцев.

Напомним, первоначальная фабула дела в отношении неустановленных лиц звучала так: в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района» не меньше года числился подставной сотрудник, которому начислялась зарплата, но получал ее, по версии силовиков, водитель главы районной администрации. Ущерб бюджета оценивался в 600 тысяч рублей. Однако на сегодняшний день эта цифра выросла вдвое — до 1,3 млн рублей.

Как отмечают источники «Реального времени», это произошло за счет выявления двух новых эпизодов: следователи установили, что подставных сотрудников в МУП «ДРЭУ» было аж трое — брат, отец и приятель ныне обвиняемого Альберта Шарапова, на карточки которых перечислялись зарплатные деньги для него в 2020—2024 годах.

10 июля Шарапова отправили в СИЗО по обвинению в трех аферах по ч. 3 ст. 159 УК РФ — по каждому из фиктивно трудоустроенных «совместителей». По данным источников «Реального времени», арестованный Шарапов готов возместить ущерб, но вину в преступлении не признает. Потому что самостоятельно организовать его просто не мог, а просто выполнил указания в надежде на увеличение оплаты за сверхурочную работу.

Проверив эту версию, силовики возбудили дело против Миронова, полагая, что схема со «второй» зарплатой была реализована именно по его указанию.

Мера пресечения Миронову пока не избрана. Вину он не признает.

Ранее глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов с подачи прокуратуры Татарстана был уволен с формулировкой по утрате доверия после вступления в силу соответствующего решения суда. Кроме того, он получил статус подозреваемого в деле о злоупотреблении полномочиями, а недавно был наказан административным штрафом в 40 тысяч рублей за правонарушение с незаконным использованием площадей администрации. Параллельно в Верховном суде Татарстана в закрытом режиме идет процесс по иску прокуратуры о «раскулачивании» бывшего чиновника и его родственников на 308 млн рублей.

Напомним фабулу ранее возбужденного эпизода против Миронова:

Дело о «помощи» матери путем злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) возбуждено непосредственно в отношении Сергея Миронова 7 мая сего года. По версии следствия, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов как глава районов дал добро своей матери как владелице указанных помещений на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. По версии силовиков, глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности.

Дело расследуется в 4-м отделе Следкома по РТ, который специализируется на особо важных делах в сфере экономики.

UPD: Арестованному водителю администрации Кировского и Московского районов Казани Альберту Шарапову сегодня не удалось добиться освобождения из СИЗО. Верховный суд Татарстана отклонил доводы жалобы стороны защиты. На заседании адвокат водителя Павел Мазуренко просил о более мягкой мере пресечения и отмечал: «Он сотрудничает со следствием, дал развернутые показания на допросе, но обоснованно полагает, что сам был обманут при оформлении на работу».