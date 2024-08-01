ФСБ: восемь россиян вернулись домой после задержания в странах НАТО

Фото: Динар Фатыхов

В Россию вернулись восемь граждан страны, которые были задержаны и находились в заключении в некоторых государствах — членах НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом, — сказал источник ТАСС.

Возвращение стало возможным благодаря совместной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров. В службе также отметили, что среди вернувшихся есть несовершеннолетние.



Как сообщает турецкий телеканал NTV, обмен 26 заключенными состоялся в аэропорту Анкары.



В нем участвовали осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза*, журналистка Алсу Курмашева*, осужденная за распространение фейков о российской армии, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.